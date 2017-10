Bild vergrößern Der Wechselkurs von Euro und US-Dollar zählt zu den wichtigsten Indizes am Devisenmarkt. Der Wechselkurs wird täglich neu bestimmt. Reuters, Sascha Rheker Bild:

Nach seinen Kursverlust am Montag hat sich der Euro am Dienstagmorgen erholt. Der europäische Gemeinschaftswährung startete am Dienstagmorgen leicht erhöht. Der neuseeländische Dollar geriet dagegen unter Druck.