FrankfurtDer Euro ist am Montag weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar geblieben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1770 Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1818 Dollar festgesetzt.

Verluste verzeichnete am Morgen der japanische Yen. Am Markt wurde dies mit dem deutlichen Sieg der Regierungskoalition bei den japanischen Parlamentswahlen am Wochenende begründet. Eine Fortsetzung der nach Premierminister Shinzo Abe benannten Wirtschaftspolitik ist damit sehr wahrscheinlich. Die „Abenomics“ sehen unter anderem eine extrem lockere Geldpolitik vor, die den Yen schwächt.