Frankfurt/MainDer Euro hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1839 US-Dollar und damit ähnlich viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1823 (Montag: 1,1795) Dollar festgesetzt.

Beeinflussen könnten den Kurs im weiteren Tagesverlauf die Entwicklungen in den USA. Mit einer knappen Mehrheit hat der US-Senat die umstrittene Steuerreform der Republikaner verabschiedet. US-Präsident Donald Trump steht damit unmittelbar vor der größten Errungenschaft seiner bisherigen Amtszeit. Bevor er das Gesetz unterzeichnen kann, muss allerdings wegen einer Panne im Verfahren das Repräsentantenhaus noch einmal darüber abstimmen. Es gilt aber als sicher, dass hierbei grünes Licht gegeben wird.