Mailand/ZürichDie europäischen Börsen haben ihren leichten Aufwärtstrend am Dienstag fortgesetzt. Der EuroStoxx50 stieg um 0,1 Prozent auf 3606 Punkte. Damit näherte sich das Börsenbarometer dem im Mai markierten Jahreshoch von 3667 Zählern. Wegen des Tags der deutschen Einheit wurde in Frankfurt nicht gehandelt. Am Montag hatte der Dax um 0,6 Prozent höher bei 12.902 Punkten und damit auf einem Höchststand geschlossen. Während die Börsen in London und Paris am Dienstag zulegten, gab Mailand gab leicht nach.

Die Börse in Madrid stabilisierte sich nach der Talfahrt am Montag und notierte zum Handelsschluss leicht im Plus. Händler erklärten, zur Beruhigung habe beigetragen, dass die Regierungen in Madrid und Barcelona zunächst Vorsicht walten ließen. Der Ibex-Index hatte am Montag nach dem von Polizeigewalt überschatteten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 1,2 Prozent nachgegeben. Die katalanischen Banken Sabadell und Caixa gewannen nun 0,1 und 1,6 Prozent. Der Versorger Iberdrola gab 1,3 Prozent nach. JP Morgan hatte die Aktie heruntergestuft. Die politische Unsicherheit verstärke den Gegenwind für das Unternehmen, das bereits an anderen Fronten kämpfe, erklärten die Analysten.