FrankfurtDer Ausstieg der USA aus dem weltweiten Klimaabkommen sowie ein kräftiges Plus bei den Absatzzahlen in Europa hat Autowerten am Freitag Rückenwind verliehen. Die Titel von VW, BMW und Daimler stiegen um jeweils rund zwei Prozent und waren unter den gefragtesten Werten im Dax. Auch die Kurse von Renault, Peugeot und Fiat zogen an. Der europäische Index für die Autobranche legte mit 1,7 Prozent so stark zu wie kein anderes Sektorenbarometer. Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) stieg die Zahl der neu zugelassenen Pkw im Mai in Deutschland um 12,9 Prozent. Auch in Italien und Spanien wurden deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum.