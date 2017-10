Frankfurt Zwei Cent in 24 Stunden. Als Verdienst klingt das lächerlich. Doch wenn es um die Bewertung an den Devisenmärkten geht, an denen weltweit täglich weit mehr als fünf Billionen Dollar gehandelt werden, sind zwei Cent relevant. Und es ist der Verdienst von EZB-Chef Mario Draghi, dass der Euro so schnell zum US-Dollar abgewertet hat. Bevor die EZB am Donnerstag um 13.45 Uhr ihren langsamen Ausstieg aus den Anleihekäufen ankündigte, kostete ein Euro 1,1815 Dollar. 24 Stunden später sind es 1,1612 Dollar. So niedrig notierte der Euro zuletzt vor mehr als drei Monaten.

Doch Grund zur Traurigkeit ist das nicht. Im Gegenteil: Ein zu starker Euro belastet die Exporte europäischer Firmen. Umgekehrt „verbessert die Schwäche der Gemeinschaftswährung die Ertragsaussichten der exportorientierten Firmen“, meint Thomas Altmann, Stratege bei der Investmentboutique QC Partners. Davon profitiert Deutschland mit seiner ausfuhrstarken Wirtschaft besonders. Entsprechend hatte Deutschlands Leitindex Dax am Donnerstag nach der EZB-Sitzung 1,3 Prozent zugelegt. Am Freitag kletterte er weiter und markierte in der Spitze 0,9 Prozent ein neues Allzeithoch von 13.249 Zählern.