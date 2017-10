FrankfurtJede große Flut erreicht irgendwann ihren Scheitelpunkt: Von Januar an werden die europäischen Notenbanker mit 30 Milliarden Euro monatlich nur noch halb so viele Anleihen kaufen wie zuvor und damit weniger Geld in die Wirtschaft pumpen. Damit dürfte bei der Menge des von den wichtigsten Zentralbanken der Welt gefluteten Geldes sinnbildlich der Höchststand erreicht sein. Denn neben der EZB fahren auch die US-Notenbank Fed und die britische Bank of England ihre ultra-expansive Geldpolitik zurück.

Irgendwann im kommenden Jahr sei dann „Hochwasser“ erreicht, stellt Frank Engels fest, der als Chef der Multi-Asset-Sparte beim genossenschaftlichen Fondshaus Union Investment die aus verschiedenen Wertpapierarten gemischten Fonds verantwortet. Und dieses „Feilen am Einstieg in den Ausstieg“, wie es Martin Lück, Chef-Anlagestratege Deutschland beim US-Fondsriesen Blackrock nennt, dürfte Folgen für die Kapitalmärkte haben.