FrankfurtWegen Spekulationen auf eine nahende Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich einige Anleger am Freitag von europäischen Staatsanleihen getrennt. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen deutschen Titel auf 0,473 von 0,444 Prozent. Vergleichbare französische Titel rentierten bei 1,217 statt 1,087 Prozent. Auslöser dieser Entwicklung waren Aussagen des EZB-Ratsmitglieds Ewald Nowotny, der im Handelsblatt-Interview eine Zinserhöhung vor Ablauf der billionenschweren Anleihekäufe seines Hauses nicht ausgeschlossen hatte.

Der Euro hat seine kräftigen Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage am Freitag ebenfalls als Reaktion auf das Interview ausgebaut. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,0781 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 7. Februar. Damals erreicht der Euro mit über 1,08 Dollar ein neues Mehrmonatshoch. Noch am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0726 (Mittwoch: 1,0622) Dollar festgesetzt.