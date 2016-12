Bild vergrößern „Die europäische Geldmengenentwicklung dürfte einmal mehr zeigen, dass die Kreditnachfrage nur ganz leicht anzieht“, erwartet Analyst Dirk Gojny von der National-Bank. dpa Bild:

Am Mittwoch ist der Eurokurs unter die Marke von 1,0401 Dollar gefallen, am Donnerstag ist der Kurs gestiegen und wird mit 1,0459 US-Dollar gehandelt. Die EZB will noch weitere Zahlen zur Eurozone veröffentlichen.