SingapurJanet Yellen hat die Märkte gewarnt, dass die Straffung bei der Sitzung des Offenmarktausschusses am 14. und 15. März auf der Agenda stehen wird. Doch die Händler schienen nicht so recht überzeugt – bis jetzt. Kurse von Futures zeigten am Montag, dass Händler eine Leitzinsanhebung Mitte des Monats mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erwarten – ein Anstieg um gut zehn Punkte gegenüber Freitag. Auch die Swaps signalisieren, dass die Chance auf eine Straffung zunimmt.

Doch warum der Sinneswandel? Noch wollen sich die Analysten nicht so recht festlegen, es gibt viele Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten, die Erwartungshaltung der Investoren so drastisch zu ändern. Ein wichtiger Faktor ist – wie so oft in den vergangenen Wochen – der US-Präsident Donald Trump. Dieser will bei seiner Rede vor dem US-Kongress am heutigen Dienstag seine Ausgabenpläne zu umreißen. Anleger erwarten, dass die Pläne die US-Wirtschaft weiter stärken könnten. Der Dow Jones-Index legt seit zwölf Sitzungen in Folge eine Rally hin. Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, sagte, die Währungshüter sollten ihre Zinsen „lieber früher als später“ erhöhen, ohne übermäßig auf die Markterwartungen zu achten.