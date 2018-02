In den vergangenen Wochen hatten Aufseher rund um den Globus schärfere Regeln für virtuelle Börsengänge eingeführt.

ZürichWer mit einem virtuellen Börsengang Kapital einsammeln wollte, hatte es in der Schweiz besonders leicht – bis jetzt. Am Freitag hat die Finanzaufsicht Finma eine Richtlinie veröffentlicht, der zufolge manche Initial Coin Offerings (ICOs) künftig ähnlich wie reguläre Börsengänge behandelt werden. Mit der Richtlinie will die Finma den Anlegerschutz verbessern.