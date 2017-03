San Francisco Der kalifornische Firmensoftware-Spezialist MuleSoft hat ein furioses Börsendebüt an der Wall Street gefeiert. Die Aktie schoss am Freitag um bis zu rund 50 Prozent in die Höhe. Damit kam das rasant wachsende Unternehmen aus San Francisco auf eine Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Dollar. Es stellt Software her, um Netzwerke von Firmen schneller zu machen, in dem verschiedene Daten, Geräte und Anwendungen automatisch integriert werden. Zu den mehr als 1000 Kunden gehören neben Coca-Cola und McDonald's auch der Musikstreamingdienst Spotify und der Konsumgüterriese Unilever. Die Nachfrage nach den 13 Millionen Aktien war riesig, der Ausgabepreise lag mit 17 Dollar über den Erwartungen. Damit nahm MuleSoft 221 Millionen Dollar ein. Den Handel an der New York Stock Exchange eröffneten die Papiere mit einem kräftigen Aufschlag bei 24,25 Dollar, im Verlauf stiegen sie bis auf 25,45 Dollar.