Ungeachtet der jüngsten Missstimmungen beteuert die London Stock Exchange (LSE), an dem geplanten Zusammenschluss mit der Deutschen Börse festhalten zu wollen. „Die Firmengruppe arbeitet weiter hart an der vorgeschlagenen Fusion mit der Deutschen Börse AG“, erklärte die LSE am Freitag in London bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr.

Es werde nun abgewartet, wie die EU-Kommission entscheide. Die europäischen Wettbewerbshüter wollen sich bis zum 3. April zu der Transaktion äußern.