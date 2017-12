Frankfurt/ZürichDer mit hohen Schulden kämpfende chinesische Mischkonzern HNA treibt den Börsengang seiner Schweizer Tochter Gategroup voran. Die Bordverpflegungsfirma soll Anfang des zweiten Quartals an die Schweizer Börse kommen, erklärten mit der Sache vertraute Personen. Das Unternehmen könnte dabei einen Gesamtwert von über zwei Milliarden Franken erreichen, hieß es weiter. HNA hatte Gategroup im vergangenen Jahr für rund 1,4 Milliarden Franken geschluckt. Der Konzern hatte im Verlauf von zwei Jahren weltweit mehr als 50 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben und dabei Anteile in Logistikunternehmen, Hotels oder Banken gekauft. So hält HNA rund zehn Prozent an der Deutschen Bank. Das Unternehmen ist wegen seiner Verschuldung und Änderungen in seiner Aktionärsstruktur ins Visier der Behörden geraten.

HNA dürfte rund die Hälfte der Gategroup-Anteile über die Börse verkaufen, erklärten die Insider. Mit der Transaktion sind die Schweizer Banken UBS und Credit Suisse beauftragt worden. Insbesondere US-Banken wollten aus Reputationsgründen keine Geschäfte mit HNA machen und sich nicht für weitere Mandate im Zusammenhang mit dem Börsengang bewerben, sagte eine der Personen. Auch einige europäische Banken mieden den Konzern.