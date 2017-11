New YorkDie Boni für Wall-Street-Banker könnten einem Branchenbericht zufolge in diesem Jahr erstmals seit 2013 in größerem Umfang zulegen. Im Durchschnitt sei mit einer Erhöhung um zehn Prozent zu rechnen, heißt es in einem Bericht der auf Vergütungsfragen spezialisierten Firma Johnson Associates vom Sonntag. Die größten Steigerungen mit bis zu 20 Prozent könnten Banker erwarten, die Unternehmen beim Börsengang oder bei der Ausgabe von Anleihen berieten. Grund seien unter anderem Lockerungen in der Finanzmarkt-Regulierung. Zudem werde mit höheren Zinsen, niedrigeren Steuern und mehr Wirtschaftswachstum gerechnet.