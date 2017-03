FrankfurtDie Geldanlage-Plattform Savedo erweitert ihr Geschäftsmodell. Neben Tages- und Festgeldkonten gibt es ab sofort auch das sogenannte Festgeld Plus. Das Angebot ist eine Kombination aus einem Festgeldkonto und einer Wette auf die Kursentwicklung einzelner Aktien. Die Plattform will damit Kunden erreichen, die zwar ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, aber dennoch die Chance auf höhere Zinsen nutzen möchten. Wenn es gut läuft, können die Anleger nach einem Jahr rund drei Prozent Zinsen bekommen. Läuft es schlecht, bekommen sie gar keine Rendite.

Die Kombination aus einem Festgeld- und einem Aktien-Produkt ist nicht neu. Aktuell gibt es beispielsweise bei der Comdirect das Angebot „Fest & Fonds“, bei der Targobank „Rendite-Plus“ und die Volkswagen Financial Services wirbt mit „Kombi-Invest“. Bei diesen Produkten investiert der Anleger die eine Hälfte seines Anlagebetrags in Festgeld oder Sparbriefe. Die andere Hälfte legt er in Fonds an. Für das Festgeld bekommt er sechs bis zwölf Monate lang einen vergleichsweise hohen Zins. Beim Fondsanteil sind je nach Marktentwicklung aber auch Verluste möglich. Verbraucherschützer bewerten solche Kombinationen häufig kritisch. Sie bemängeln insbesondere die Gebühren, die auf der Fondseite anfallen.