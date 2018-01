DavosMit dem milliardenschweren US-Investor George Soros hat der Bitcoin einen weiteren Kritiker gefunden. „Das ist eine typische Blase“, sagte Soros am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Der Bitcoin ist keine Währung“, so der 87-Jährige. „Es ist Spekulation.“

Für eine Währung fehle die Stabilität, erklärte der legendäre Finanzspekulant. „Eine Währung, die 25 Prozent am Tag schwankt, kann nicht genutzt werden, um etwa Löhne zu zahlen.“ Es handele sich um ein „Missverständnis wie die Tulpenmanie“, griff er einen viel benutzten Vergleich auf: Im 17. Jahrhundert war eine Blumen-Liebhaberei reicher Niederländer in einen irrationalen Kaufrausch umgeschlagen – bis die Blase platzte und die Preise ins Bodenlose fielen.