Doch das liegt nicht etwa daran, dass Schweizer ihren Schmuck auf der Toilette entsorgen. Die Verursacher vermuten die Forscher in der Industrie und der Medizin, wo Spurenelemente häufig genutzt werden. So stießen die Forscher nicht nur auf Gold und Silber, sondern auch andere Elemente – etwa Gadolinium, das zu den Metallen der Seltenen Erden gehört, die in der Medizin als Kontrastmittel verwendet wird.

Hochgerechnet kommen so enorme Werte zusammen: Etwa 3000 Kilogramm Silber oder 43 Kilogramm Gold. Dabei gibt es bei den verschiedenen Fundorten große Unterschiede. Im Jura fanden die Forscher etwa erhöhte Werte der Metalle Ruthenium, Rhodium und Gold – und haben als Verursacher die Uhrenindustrie im Verdacht.

Das Recycling aus Abwasser oder Klärschlamm lohnt sich aus Sicht der Forscher aber nicht. Die gefundene Menge an Aluminium entspreche etwa nur 0,2 Prozent der jährlichen Importe. Doch es gibt eine Ausnahme: An einzelnen Orten im Tessin ist die Goldkonzentration so hoch, dass sich sogar eine Rückgewinnung lohnen könnte. Die Erklärung: In der Region gibt es viele Goldraffinerien.

Gesundheitsgefährdend seien die gefundenen Stoffe aber nicht, so die Forscher. Allerdings sei bei einigen Elementen bislang wenig über eine mögliche Gefährdung bekannt.