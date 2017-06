FrankfurtWenige Wochen nach dem Wechsel in das stark regulierte Börsensegment Prime Standard steigt die Immobilienfirma Grand City Properties Experten zufolge in einen deutschen Auswahlindex auf. Das Unternehmen werde voraussichtlich den Glücksspiel-Anbieter Zeal aus dem SDax verdrängen, sagte Commerzbank-Indexexpertin Petra von Kerssenbrock. Ihr Kollege Tobias Adler von der Oddo Seydler Bank urteilte: „Es ist aber davon auszugehen, dass der Aufstieg in den SDax nur eine Zwischenstation für Grand City Properties ist.“ Mittelfristig sei die Firma ein Kandidat für den MDax.