MünchenGratisaktien kommen angesichts steigender Börsenkurse in Mode. Am Dienstag kündigten zwei deutsche Unternehmen Aktiensplits an, um ihre Papiere optisch billiger und damit leichter handelbar zu machen.

Der Baden-Badener IT-Vermieter Grenke macht aus einer Aktie drei: Mit mehr als 164 Euro gehört sie derzeit zu den teuersten im Kleinwerteindex SDax. Beim IT-Händler und -Dienstleister Bechtle bekommt jeder Aktionär einen Anteilsschein zusätzlich ins Depot gebucht. Mit 100 Euro ist die Bechtle-Aktie die drittteuerste im Technologieindex TecDax. Der Kurs dürfte sich dann zunächst halbieren.