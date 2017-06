Es ist der erfolgreiche Abschluss des größten heimischen Börsenganges der vergangenen drei Jahre: Die Aktien des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero haben am Freitag bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse zunächst deutlich zugelegt. Der erste Kurs des Unternehmens aus der Start-up-Schmiede Rocket Internet wurde zum Handelsstart mit 26,90 Euro festgestellt. Das war ein Aufschlag von fünfeinhalb Prozent zum Ausgabepreis der mehrfach überzeichneten 39 Millionen Aktien.

Angeregte Gespräche und gegenseitige Glückwünsche – auf Englisch, Spanisch, Italienisch. Eltern manövrieren Buggys an die Stehtische mit den obligatorischen Willkommenshäppchen. Immer wieder bilden sich Selfie-Gruppen – im Hintergrund die Anzeigetafeln. Krawattenträger sind unterrepräsentiert an diesem Handelstag. „Das Bild erinnert fast schon an die Jahrtausendwende – die Zeit des Neuen Marktes“, sagt ein Mitarbeiter der Börse. Beim Debüt der Restaurantkette Vapiano am Dienstag hätte ja diese Woche bereits einmal Feierlaune im Haus geherrscht – doch das, was Delivery Hero nun veranstaltet habe, gehe noch darüber hinaus.