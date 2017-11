LondonDie Universität Oxford wird in den kommenden Tagen erstmals eine Anleihe begeben. Die Ratingagentur Moody's stattete am Dienstag den Bond der ältesten Universität in der englischsprachigen Welt im Voraus mit der Bestnote „AAA“ aus. Einnehmen will die Universität mindestens 250 Millionen Pfund (rund 278 Millionen Euro).

Die Laufzeit soll 100 Jahre betragen und wäre damit extrem lang – als Langläufer gelten sonst Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Platziert werden soll die Anleihe in dieser Woche in Edinburgh und London. Geht sie wie geplant an den Markt, wäre sie die mit der längsten Laufzeit ihrer Art.