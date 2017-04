Das britische Pfund ist kurz vor einem Auftritt von Premierministerin Theresa May auf Talfahrt gegangen. Die Währung büßte nach Ankündigung des Auftritts frühere Gewinne gegenüber dem Dollar ein und fiel um 0,27 Prozent auf 1,25 US-Dollar. Zuvor war das Pfund noch auf ein Drei-Wochen-Hoch zum Dollar geklettert. Das britische Pfund notiert immer noch 16 Prozent niedriger gegenüber dem US-Dollar als vor dem Votum zum Austritt aus der Europäischen Union im vergangenen Juni.

Die britische Premierministerin Theresa May hat für 12.15 Uhr MESZ eine Erklärung angekündigt. Die Regierungschefin werde sich am Dienstag nach einer regulären Kabinettssitzung an ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street äußern, teilte ihr Büro mit. Das Thema war zunächst nicht bekannt. Es ist ungewöhnlich, dass sich britische Regierungschefs vor dem Amtssitz zu äußern. In der Regel handelt es sich dabei um wichtige Ankündigungen. An den Märkten reagierten britische Staatsanleihen mit Gewinnen. Die Rendite sank auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober.