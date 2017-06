FrankfurtWenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Großbritannien herrscht Jubelstimmung an der Londoner Börse. Der Auswahlindex „Footsie“ kletterte am Freitag angetrieben von Konjunktur-Optimismus um 0,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 7599,0 Punkten. Auch der deutsche Leitindex Dax erklomm ein vorläufiges Allzeithoch. „Die Aktien im Footsie steigen wegen der Aussicht auf einen weltweiten Wirtschaftsboom, die Sorgen wegen des schwachen Pfunds verblassen zunehmend“, sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Zu den größten Gewinnern zählten Finanzwerte wie HSBC, Barclays und Old Mutual.

Die Briten wählen am Donnerstag ein neues Parlament und Premierministerin Theresa May kann sich den erhofften Kantersieg Umfragen zufolge abschminken. Der einst deutliche Vorsprung schrumpfte zuletzt. Einer jüngsten Erhebung des Instituts Ipsos zufolge liegen Mays Konservative bei 45 Prozent und damit fünf Punkte vor der oppositionellen Labour-Partei.