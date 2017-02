Die Twitter-Tweets des US-Präsidenten Donald Trump sorgen an der Börse überall für Kopfschmerzen, angefangen beim mexikanischen Devisenhändler bis hin zu den Investor-Relations-Abteilungen großer börsennotierter Konzerne. Hält er das neue Präsidentenflugzeug Airforce One für völlig überteuert, schickt der Tweet dazu die Boeing-Aktie in den Keller. Zwitschert Trump Kritik am Kampfjet F-35, leiden Lockheed-Martin-Aktionäre. Auch die Aktien der Autohersteller Toyota, General Motors und Ford sackten ab, weil Trump ihre Fabriken in Mexiko mit harschen Strafzöllen von der Landkarte fegen möchte. Pharmawerte rund um den Globus geraten unter Druck, weil der das Krankenversicherungssystem Obama-Care am liebsten ganz abschaffen würde, Zementhersteller wie die deutsche Heidelberg Cement erleben eine Höhenflug dank des geplanten Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko.

Keine Frage, Trump bewegt Börsenkurse. Das dachte sich auch die US-Technologie- und Marketingfirma T3 und kam auf die Idee, eine Software zu entwickeln, die aus den börsenrelevanten Trump-Tweets Profit schlagen soll. Die Bot-Software filtert aus den Kurznachrichten des Präsidenten Unternehmensnamen und analysiert den Kontext. Steht das Unternehmen in einem negativen Licht, wettet das Programm automatisch auf fallende Kurse des Unternehmens – und zwar innerhalb von Sekunden. Das geschieht durch Leerverkäufe von Aktien, die erst später zu niedrigeren Kursen gekauft werden. Ist der Tweet positiv, kauft die Software die Aktien und setzt so auf steigende Kurse. Gleichzeitig mit dem Handel werden die T3-Anleger durch eine Alarmmeldung informiert.