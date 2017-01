Wenn die Handelnden in der Wirtschaft nicht wissen, welche Regulierungen, Steuern, Zölle oder Verstaatlichungen auf sie zukommen, geraten sie ins Zaudern. Auch die Börse mag keine Unsicherheit. Das zumindest besagt eine alte Börsenweisheit. Tatsächlich reagierten die Aktienmärkte in der Vergangenheit oft mit scharfen Einbrüchen auf einen Anstieg der Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik.

Wie wird diese Unsicherheit gemessen? Die Ökonomen Scott R. Baker, Nicholas Bloom und Steven J. Davis entwickelten 2015 für mehrere Länder Indizes wirtschaftspolitischer Unsicherheit – sogenannte Economic-Policy-Uncertainty-Indizes (EPU). Erstellt werden diese Indizes, indem pro Land und Monat die Zahl der Zeitungsartikel ermittelt werden, in denen in der jeweiligen Landessprache die drei Begriffe „Wirtschaft“, „Politik“ und „Unsicherheit“ vorkamen. Der Index für den betreffenden Monat errechnet sich aus der Gesamtzahl der Artikel mit diesen drei Wörtern, dividiert durch die monatliche Gesamtzahl der Artikel in den jeweiligen Zeitungen.