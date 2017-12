Experten erwarten 2018 deutlich mehr Börsengänge als in den vergangenen Jahren.

MünchenDeutschland steht vor dem möglicherweise besten Jahr für Börsengänge seit dem Boom am „Neuen Markt” zur Jahrtausendwende. Wenn Siemens, Deutsche Bank und mehrere Finanzinvestoren ihre Pläne 2018 umsetzen, könnte das Emissionsvolumen erstmals seit dem Jahr 2000 die Marke von zehn Milliarden Euro übertreffen. Listing-Experte Martin Steinbach von der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) erwartet 13 bis 18 Börsengänge deutscher Unternehmen. Mehr waren es zuletzt 2007: Vor der aufziehenden Finanzkrise hatten 44 Firmen aus Deutschland den Sprung geschafft, ehe der Markt für Jahre zusammenbrach.

Deutsche Börsenkandidaten sind damit im internationalen Vergleich einmal mehr spät dran. Weltweit lag die Zahl der Börsengänge bereits 2017 mit 1624 auf dem höchsten Stand seit 2007. Die Unternehmen sammelten zusammen 189 Milliarden Dollar ein, 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland sank das Volumen der zwölf Neuemissionen mit 2,8 Milliarden Euro dagegen auf den niedrigsten Wert seit 2011. Nur der Essens-Lieferdienst Delivery Hero kratzte an der Milliarden-Euro-Schwelle. Dagegen legte Wien mit der Bank Bawag (1,9 Milliarden Euro) sogar den weltweit größten Börsengang im vierten Quartal hin. Auch die Emissionen von Landis & Gyr und Galenica Sante in Zürich waren deutlich größer als die deutsche Rekord-Emission.