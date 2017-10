Die 13.000 Zähler beim Börsenindex Dax sind zum Greifen nah. Alles spricht dafür, dass die Herbstrally den Aktienmarkt auf neue Rekordhöhen treibt – dank erfolgreicher US-Autobauer und trotz politischer Risiken.

Der deutsche Aktienmarkt nimmt zum Jahresende gewaltig Fahrt auf: Der Dax ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Der deutsche Leitindex markierte im frühen Handel bei 12.976,24 Punkten den höchsten Stand in seiner fast 30-jährigen Geschichte. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,23 Prozent auf 12.932,96 Zähler. Damit übertraf der Dax das alte Rekordhoch aus dem Juni von 12.951,54 Punkten.

Anzeige

Rückenwind erhielten die Kurse vor allem von den starken US-Börsen. Eine Rally bei den Aktien von Autobauern und Fluggesellschaften hatte die Anleger an der Wall Street am Dienstag in Rekordlaune versetzt: Die drei wichtigsten Indizes erreichten in New York Höchststände. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Dienstag auf einen Rekordwert von 22.646 Zähler gestiegen.

Riedls Dax-Radar : Dax nimmt Anlauf in Richtung 13.000 Punkte Die Kaufsignale von Anfang September gingen auf, die Rally am deutschen Aktienmarkt läuft. Das gute Umfeld und die Stärke der Einzelaktien deuten darauf hin, dass der Anstieg so schnell noch nicht zu Ende sein dürfte.

Vor allem die Absatzzahlen von General Motors und Ford bereiteten Investoren Freude: Die beiden Unternehmen profitieren davon, dass viele Autobesitzer in den Hurrikangebieten in Texas und Florida ihre zerstörten Wagen ersetzen. Dementsprechend meldeten beide Unternehmen gestiegene Absätze. Für zusätzliche Fantasie sorgte an der Börse die Ankündigung beider Autohersteller, künftig verstärkt auf Elektroantriebe zu setzen. General Motors will schon im kommenden Jahr zwei neue E-Auto-Modell vorstellen, langfristig soll die gesamte Modellpalette auf den Energieträger Strom umgestellt werden. Da zudem Elektroautopionier Tesla mit geringen Produktionszahlen für sein Model 3 enttäuschte und weit hinter Plan liegt, fielen die Ankündigungen der beiden US-Autoriesen auf fruchtbaren Boden, während die Tesla-Aktie ihren wochenlangen Sinkflug fortsetzte. Zudem wirkten an der Wall Street starke Konjunkturdaten vom Montag sowie bessere Aussichten für die Airlines nach. „Der Optimismus an der Börse ist aktuell groß“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Die Indizes der Eurozone profitieren von den immer neuen Allzeithochs ihrer US-Pendants.“

Premium BörsenWoche : Jamaika: Das Ende der Abgeltungssteuer? Union und Grüne streben den Abschied von der pauschalen Steuer an. Der Widerstand der FDP dürfte sich in Grenzen halten. Für Langfrist-Anleger könnte das sogar eine gute Nachricht sein.

Auch der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, legte um 0,42 Prozent auf 26.195,62 Punkte zu. Er stieg somit ebenfalls auf einen neuen Höchststand. Der TecDax gewann 0,66 Prozent auf 2491,03 Zähler - für den Technologiewerte-Index ist dies das höchste Niveau seit fast 17 Jahren. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kam indes kaum vom Fleck. Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom