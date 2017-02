Die Deutsche Börse soll aus Sicht des Bundeslands Hessen nach dem absehbaren Platzen der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) nichts überstürzen. "Was die Deutsche Börse nun braucht ist Ruhe, die Rückkehr zur normalen Arbeit und das Erarbeiten eines soliden Plan B", sagte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer am Dienstag. "Die Grundlagen dafür scheinen gelegt." Die Zusammenarbeit und Übernahme von FinTechs sei ein zukunftsträchtiger Weg.

In Frankfurt und Brüssel gehen viele davon aus, dass die LSE die Fusion zu Fall bringt, weil sie keine Diskussion darüber führen will, ob der Holdingsitz der Megabörse wegen des Brexit von London nach Frankfurt verlagert werden muss. London habe einen Vorwand gesucht und gefunden, "um annähernd gesichtswahrend aus der Verhandlung rauszukommen und den schwarzen Peter nach Brüssel schieben zu können", sagte Schäfer.

Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter steht vor einem Trümmerhaufen: Die Londoner Börse hat offenbar die Lust an dem Zusammenschluss verloren, der Deal ist so gut wie geplatzt. Zeit für einen Neuanfang.

Nach dem Brexit-Votum hätte die fusionierte Mega-Börse nicht wie ursprünglich geplant in London, sondern in Frankfurt angesiedelt werden müssen, bekräftigte der Finanzminister. "In London war man aber wohl bislang zu einer Neubewertung nicht willens oder nicht in der Lage." Ein Scheitern der Fusion sei zwar zu bedauern, aber für Frankfurt besser als ein Festhalten an den bisherigen Plänen. "Gemeinsam hätten Frankfurt und London ein starkes Team abgeben können. Aber auch alleine steht die Deutsche Börse besser da als London."