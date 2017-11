ZürichDiesmal lautet die Frage nicht „Beef or Chicken?“, sondern „Börse oder nicht?“: Der Airline-Caterer Gategroup liebäugelt mit einem Listing an der Schweizer Börse Six. Das teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Die Meldung kommt überraschend, denn schließlich hatte Gategroup das Parkett gerade erst verlassen. 2016 hatte der chinesische Mischkonzern HNA den Airline-Caterer für 1,5 Milliarden US-Dollar vollständig geschluckt, im vergangenen April wurden die letzten Aktien von der Börse genommen. Wenige Monate später denkt Gategroup wieder über ein Listing nach. Für das merkwürdige Manöver gibt es einen Grund. Der Börsengang würde dem chinesischen Eigentümer frisches Kapital bringen – und das kann HNA offenbar gut gebrauchen.

In den vergangenen Jahren war HNA auf eine rund 50 Milliarden Dollar schwere Einkaufstour im Ausland gegangen. Dabei beteiligte sich der Konzern auch an der Deutschen Bank, an der HNA rund 9,9 Prozent hält. Nun berichten diverse Medienhäuser von Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmens. HNA bat offenbar um die Verlängerung von Krediten und prüft, sich von Unternehmen zu trennen.