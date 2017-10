DüsseldorfMarkige Worte von einem, der sich mit den Folgen von Finanz-Schwindeleien auskennt: Der frühere US-Börsenmakler Jordan Belfort, dessen Geschichte in „The Wolf of Wall Street“ verfilmt wurde, warnt vor Krypto-Finanzierungsrunden, sogenannten ICOs. Der Hype um diese „Initial Coin Offerings“ sei „der größte Betrug aller Zeiten“, die Blase werde „sehr vielen Leuten im Gesicht explodieren“, sagte Belfort laut der „Financial Times“.

Bei virtuellen Börsengängen geben digitale Start-ups ihren Anlegern keine Aktien aus, sondern lediglich Gutscheine, die eine Beteiligung an möglichen künftigen Gewinnen versprechen. Viele Start-ups besitzen kein funktionierendes Geschäftsmodell, sondern nur eine 20 bis 30 Seiten lange Ideensammlung, „White Paper“ genannt. Diese behandeln meist bessere Handels- und Investmentsysteme für Digitalwährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Gab es laut der Branchenseite Coinschedule 2016 ganze 46 ICOs, liegt die Zahl dieses Jahr schon bei 202, wobei über drei Milliarden Dollar eingesammelt wurden. Mehr als 360 ICOs sind in Planung.