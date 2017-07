LondonDie USA sind nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) auf dem Weg, in den kommenden fünf Jahren zum weltweit zweitgrößten Flüssiggas-Exporteur aufzusteigen. Bis Ende 2022 dürften sie eine Ausfuhrkapazität von jährlich 106,7 Milliarden Kubikmeter erreicht haben, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten IEA-Jahresbericht zum Gasmarkt. Australien würde mit 117,8 Milliarden Kubikmeter an der Spitze bleiben. Auf Platz drei folgt Katar. Insgesamt werde die weltweite Kapazität 650 Milliarden Kubikmeter betragen. Die erwartete Nachfrage werde 190 Milliarden Kubikmeter darunter liegen, weshalb der Druck auf die Gaspreise zunähme.

Was die Gasproduktion angeht, so sind die USA bereits die Nummer eins auf der Welt. Nach Angaben der IEA dürften sie in den kommenden fünf Jahren die Förderung mehr als jedes andere Land steigern.