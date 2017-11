Ginge es nach Umwelt- und Klimaschützern, müsste die Welt so schnell wie möglich auf Erneuerbare umstellen. Denn dass es schwierig wird, die Erderwärmung zu begrenzen, zeigen auch die jüngsten Berechnungen des „Global Carbon Projects“, denen zufolge der CO2-Ausstoß nach drei Jahren der Stagnation wieder um zwei Prozent angestiegen ist. So folgt der erhofften Trendwende die Ernüchterung.

FrankfurtOhne Gas geht’s nicht. So kurz ließe sich die Botschaft der Internationalen Energieagentur (IEA) ihres jüngsten Weltenergieausblicks zusammenfassen. Die Welt will ihre Energiebilanz umstellen, um zumindest ansatzweise die in Paris beschlossenen Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung bis 2100 auf zwei Grad zu begrenzen. Der Energiemix werde zunehmend von Erneuerbaren geprägt. Das allein reicht aber nicht: „Um Kohle zu ersetzen, brauchen wir Gas“, sagt Fatih Birol, der Präsident der IEA im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Für all jene, die eine drastische Umstellung forcieren wollen, hält die IEA-Analyse eine gute und eine schlechte Nachricht parat. Die Gute: Keine andere Energieform wächst so schnell wie Erneuerbare Energien, was den fallenden Kosten zu verdanken ist. Bei Solar seien sie seit 2010 um 70 Prozent, bei Wind um 25 Prozent gefallen, schreibt die IEA. Für viele Länder stellten Erneuerbare heute die günstigste Energieform dar. Bis 2040 werden zwei Drittel aller Investitionen in neue Kraftwerke in grüne Technologien fließen, blickt die IEA voraus.

Die schlechte Nachricht: Selbst im Szenario „Sustainable Development“ können die Erneuerbaren die Dominanz der fossilen Brennstoffe nicht brechen, obwohl die Nachfrage nach Öl in diesem Fall sogar noch vor 2020 ihren Höhepunkt überschreiten würde. In dem Szenario skizzieren die Experten eine Welt, in der die Staaten ihre Klimaziele übererfüllen und schneller vorantreiben als gedacht. Erneuerbare wären mit 29 Prozent ein gewichtiger Faktor am Energiemarkt. Trotzdem würde der Anteil von Öl, Gas und Kohle im Jahr 2040 selbst dann noch 61 Prozent betragen.

Im Basis-Szenario, „New Policies“ genannt und von den aktuellen Energieplänen der Regierungen ausgehend, machen Erneuerbare auch in 23 Jahren noch nur rund 17 Prozent vom globalen Energiemix aus – fossile Brennstoffe hingegen 75 Prozent. „Es ist zu früh, um den Nachruf auf das Ölzeitalter zu verfassen“, sagt IEA-Chef Birol.

Dennoch werde der Energiemix insgesamt sauberer – und hier kommt Gas ins Spiel: Der Rohstoff profitiert von seinem Ruf als „reinster“ fossiler Brennstoff. Die Kohlendioxidausstöße seien um 40 Prozent niedriger als bei der Kohleverbrennung und immerhin noch ein Fünftel geringer als bei Öl, schreiben die Pariser Energieexperten in ihrem Bericht. Da der Brennstoff sowohl bei der Strom- und Wärmeerzeugung als auch in der Industrie Verwendung findet werde sein Verbrauch stetig steigen. Künftig könnten 45 Prozent mehr Gas verbraucht werden als heute. Der Anteil des Rohstoffes am globalen Energiemix betrage dann rund 25 Prozent.

Dass Gas künftig gefragter wird, hat längst auch in der Ölbranche die Runde gemacht. Patrick Pouyanné etwa, der Chef des französischen Konzerns Total, will verstärkt auf Gas setzen. Die Franzosen haben sich in diesem Jahr in einem Vertrag mit der National Iranian Oil Company (NIOC) an der weiteren Erschließung des größten Gasfeldes der Welt South Pars beteiligt. Auch anderen Ölmultis wie Shell oder BP Total-Konkurrenten Shell oder BP setzen auf den Rohstoff, der vor Jahren noch als Abfallprodukt bei der Ölförderung abgefackelt wurde.



Mit der zunehmenden Bedeutung wird auch der Gashandel professioneller. Schwankt sein Preis heute noch mit dem Ölpreis, könnten sich am Gasmarkt künftig ähnliche Benchmarks etablieren, wie es sie mit Brent (Nordseeöl) und WTI (nordamerikanisches Leichtöl) schon seit Jahren am Ölmarkt gibt. Überdurchschnittlich dürfte davon das Geschäft mit sogenanntem LNG profitieren – „Liquified Natural Gas“. Der Begriff steht für Erdgas, das auf minus 160 Grad heruntergekühlt und dadurch verflüssigt wird. In diesem Aggregatszustand lässt sich das Gas dann ähnlich wie Öl in riesigen Tankern über die Meere transportieren.

Der Nachteil dieser Form: Sowohl für die Verflüssigung als auch für die erneute Umwandlung in Gas werden aufwendige Prozessanlagen gebraucht. Dennoch glaubt die IEA, dass der Handel mit LNG rapide steigen wird. Im Jahr 2040 werde LNG schon fast zwei Drittel des Gashandels ausmachen. Vor allem in Asien werde die Nachfrage am stärksten steigen.

Kommt es so, dürften die Amerikaner jubeln. Kein anderes Land wird in den kommenden Jahren seine Gasproduktion stärker steigern, schätzt die IEA. „Die USA werden 2025 schon 30 Prozent mehr Gas fördern als Russland“, erläutert Birol. Neben den Australiern zählen die USA zu den Ländern, die derzeit am stärksten auf LNG setzen. Möglich hat es in den USA die Schiefergas-Revolution gemacht und die ist noch längst nicht vorüber, glaubt die IEA. Auch Analysten, wie etwa die der Société Générale, rechnen damit, dass eine der wichtigsten Benchmarks „Henry Hub“ sein wird – und der steht für Gas aus den USA.

Das Land ist noch lange nicht an der Grenze seiner Möglichkeiten, ist IEA-Chef Birol sicher: „Die USA sind heute schon der wichtigste Öl- und Gasproduzent der Welt und werden das in den kommenden Jahren auch unangefochten bleiben.“ Bis 2025 werde 80 Prozent allen zusätzlichen geförderten Öls aus den USA kommen, erklärt der Türke, der auch schon für die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) gearbeitet hat.

Seinem ehemaligen Arbeitgeber bietet er passable Aussichten: Zwar ist die IEA wesentlich weniger optimistisch, was das Nachfragewachstum angeht, als die Opec - während die Förderer damit rechnen, dass die Ölnachfrage bis 2040 von aktuell 97 auf 111 Millionen Barrel Öl pro Tag klettert, rechnet die IEA nur mit einem Anstieg auf 105 Millionen Barrel pro Tag. Allerdings vermuten die IEA-Experten, dass künftig mehr Öl von der Opec gefragt wird als heute, sofern der Schieferöl-Boom in den USA nicht erneut die Märkte überrascht.