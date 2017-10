FrankfurtDas deutsche Biopharma-Unternehmen Inflarx strebt an die amerikanische Technologiebörse Nasdaq. Den Erlös aus dem Börsengang von bis zu 122 Millionen Dollar will die defizitäre Firma aus Jena für die Finanzierung der weiteren Forschung und für klinische Studien der Phase II verwenden, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Inflarx forscht an einem monoklonalen Antikörper gegen eine schmerzhafte Hauterkrankung namens Hidradenitis Suppurativa, die oft chronisch verläuft und auch als Akne inversa bezeichnet wird.