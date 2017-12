Lacroix hatte Anlegern mit einem ambitionierten Gewinnversprechen zur Teilnahme an einem sogenannten Initial Coin Offering (ICO) gelockt. Ein Gericht in Brooklyn hatte den Aufsehern die Erlaubnis dazu erteilt.

New YorkEs war nur eine Frage der Zeit: Zahlreiche Aufsichtsbehörden weltweit hatten bereits vor virtuellen Börsengänge gewarnt, jetzt hat die US-Börsenaufsicht als erste gehandelt. Wie die Behörde nach einem Bericht der Nachrichten Agentur „Bloomberg“ am Montag mitteilte, habe man das von Vermögen des Unternehmens PlexCorps und seines Gründers Dominic Lacroix eingefroren.

Nach Auffassung der Behörden habe Lacroix den Börsengang nicht ordnungsgemäß registriert und Anleger über bisherige Verfahren gegen den Gründer im Dunkeln gelassen. Lacroix ist nach Angaben der Behörde bereits mehrfach durch Betrügereien aufgefallen.

PlexCorps hatte seit August rund 15 Millionen Dollar mit dem Verkauf eines Produkts mit dem Namen PlexCoin eingesammelt. In weniger als einem Monat, so versprachen es Lacroix und seine Lebensgefährtin, deren Vermögen ebenfalls eingefroren wurde, werde man die Gewinne des Unternehmens um das 13-fache in die Höhe treiben.

Der Fall ist der erste Erfolg einer im September gegründeten Abteilung innerhalb der US-Finanzaufsicht, die sich um Cyberkriminalität kümmern soll. „Dieser erste Fall hat alle Eigenschaften eines Betrug erfüllt“, erklärte Abteilungsleiter Robert Cohen. Genau gegen solche Handlungen werde man auch in Zukunft verfolgen.

Im Juli hatte die SEC Investoren daraus hingewiesen, dass Token, die bei einem ICO ausgegeben werden, wie Aktien oder Anleihen behandelt und deshalb bei der SEC registriert werden müssen. Im August erfolgte die Warnung vor möglichen Betrügern bei virtuellen Börsengängen.