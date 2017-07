Die Ermittlungen gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter wegen des Verdachts des Insiderhandels könnten gegen Zahlung einer millionenschweren Geldbuße eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe eine solche einvernehmliche Beendigung des Verfahrens in Aussicht gestellt, teilte die Deutsche Börse am Dienstag mit. Im Gegenzug würde die Deutsche Börse zwei Geldbußen in Höhe von insgesamt 10,5 Millionen Euro zahlen. Der Verdacht, dass Kengeter Aktien der Deutschen Börse in dem Wissen um eine bevorstehende Übernahme der London Stock Exchange (LSE) gekauft hat, ist das größte Hindernis vor einer Vertragsverlängerung für den Börsen-Chef. Zugleich wurde der Deutschen Börse vorgeworfen, den Kapitalmarkt zu spät über die letztendlich gescheiterten Fusionspläne informiert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft gehe nach vorläufiger Prüfung davon aus, dass wegen der Vorwürfe des Insiderhandels und der Marktmanipulation durch Unterlassen einer Pflichtmitteilung jeweils die Voraussetzungen für die Festsetzung von Geldbußen gegen die Deutsche Börse vorlägen, erklärte ein Sprecher der Behörde. Wegen des Vorwurfs des Insiderhandels solle die Börse 5,5 Millionen Euro zahlen, wegen der verspäteten Mitteilung über die Fusionspläne fünf Millionen Euro. Die Börse und die Aufsichtsbehörden seien darüber am Dienstag informiert worden. Die Deutsche Börse will nun prüfen, ob sie auf den Vorschlag der Staatsanwaltschaft eingeht. Sie hält die Vorwürfe weiterhin für unbegründet.