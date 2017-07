Die Börsenaufsicht in Wiesbaden prüft, ob Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter noch als zuverlässig eingestuft werden kann oder nicht. Sie bezieht sich dabei auf ein ihr vorliegendes Schreiben der Staatsanwaltschaft Frankfurt, in dem Kengeter Insiderhandel mit Aktien der Börse vorgeworfen wird. Die Aufseher in Wiesbaden teilten der WirtschaftsWoche mit, die im Schreiben „genannten Sachverhalte werden in eine Überprüfung der Zuverlässigkeit mit einbezogen“.

Dieser Prüfungsprozess sei aber „noch nicht abgeschlossen“. Bewertungen durch die Staatsanwaltschaft könnten allerdings „entsprechende eigene Wertungen der Behörde gegebenenfalls bekräftigen“. Die Prüfung beziehe sich außerdem „auf sämtliche Personen“, die für „mögliche Rechtsverstöße die Verantwortung tragen“. Sollte die Börsenaufsicht Kengeter als nicht zuverlässig einstufen, kann sie ihn abberufen.