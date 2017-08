Wenn nun aber das KGV keine Messlatte ist, mit der sich einfach und problemlos lohnende Investitionen aufspüren lassen, und wenn das Anwenden des Dividenden-Diskontierungsmodell erheblichen Aufwand und Expertise erfordert – wie soll der Investor vorgehen? Wenn Sie in herausragende Unternehmen investieren und dabei einen langen Atem haben (also einen Investitionshorizont von fünf, zehn oder mehr Jahren haben), sind Sie in einer glücklichen Position: Denn je länger Ihr Investitionshorizont ist, desto weniger bedeutsam ist der Preis, zu dem Sie ihre Aktie kaufen, für Ihre Investitionsrendite.

Investorenlegende Charlie Munger (*1924) formuliert das wie folgt: „It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”. Es ist viel besser, so Munger, eine wunderbare Firma zu einem halbwegs guten Preis zu kaufen als eine halbwegs gute Firma zu einem wunderbaren Preis. Diese wichtige Einsicht soll das nachstehende Beispiel illustrieren. Nehmen wir einmal an, das Unternehmen erzielt heute einen Gewinn von zehn Euro, und die (erwartete) Eigenkapitalverzinsung in den kommenden Jahren beträgt 15 Prozent pro Jahr.

Langfristige Aktienanlage erleichtert die Auswahl

Kauft man zu zehn Euro, beläuft sich die durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 15 Prozent. Bezahlt man nur fünf Euro (weil man im „Crash“ kauft), beträgt die Rendite nach fünf Jahren 32,1 Prozent, nach zehn Jahren 23,3 Prozent und nach 30 Jahren 17,7 Prozent. Kauft man das Unternehmen hingegen zu teuer, also beispielsweise für 20 Euro, liegt die durchschnittliche Rendite nach fünf Jahren bei 0,1 Prozent, nach zehn Jahren bei 7,3 Prozent und nach 30 Jahren bei 12,4 Prozent. Man erkennt: Je länger also der Investitionshorizont ist, desto stärker nähert sich die Investitionsrendite der Eigenkapitalverzinsung des Unternehmens an; und desto geringer ist die Bedeutung des Kaufpreises der Aktie für die Investitionsrendite.