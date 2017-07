Denn es ist einewahre monetäre Revolution in Gang gekommen. Dazu muss man wissen, dass die Staaten bislang recht wirkungsvoll einen Währungswettbewerb verhindert haben. Ganz einfach dadurch, dass sie ihre Zentralbanken zu Zwangsmonopolisten der Geldproduktion gemacht haben: Nur die staatlichen Zentralbanken und die von ihnen lizensierten Geschäftsbanken dürfen Geld – und zwar aus dem Nichts – schaffen und in Umlauf bringen.

Die bekanntesten von ihnen sind Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEM, Litecoin, Dash und IOTA. Anfänglich übersehen und belächelt wegen ihrem Anspruch, zum neuen Geld – zum allgemein akzeptierten Zahlungsmittel – aufzusteigen, hat das öffentliche Interesse an den Kryptowährungen stark zugenommen. Die Staaten nehmen sie ernst und haben sich aufgemacht, durch Regulierung und Besteuerung die Attraktivität der Kryptowährungen gegenüber dem staatlichen „Fiat-Geld“ im Zaume zu halten. Doch der Versuch, den Währungswettbewerb, für den die Kryptowährungen stehen, abzuwehren, dürfte ins Leere laufen.

1) Es ist inflationär. Seine fortwährende Vermehrung lässt seine Kaufkraft schwinden. Das Fiat-Geld Euro beispielsweise hat seit seiner Einführung am 1. Januar 1999 bis heute etwa 27 Prozent seiner Kaufkraft eingebüßt. Wer also meint, sein Euro könne ihm zur Wertaufbewahrung dienen, irrt sich gewaltig.

Zusätzlich diskriminieren die Staaten per Besteuerung alternative Zahlungsmittel. Wenn Sie ihre Krügerrand-Goldmünze, die sie vor Jahren für 800 Euro erworben haben, gegen einen Mantel tauschen, der 2.000 Euro kostet, müssen Sie – wenn Sie der Steuergesetzgebung gehorchen wollen – ihren Veräußerungsgewinn von 1.200 Euro (2.000 minus 800 Euro) versteuern. Verständlich, dass das Bezahlen mit Goldmünzen oder anderen Tauschmitteln weniger attraktiv ist als mit Staatsgeld (das man auch als Fiat-Geld, also als staatliches Zwangsgeld, bezeichnen kann).

2) Das Staatsgeld sorgt für eine nicht marktkonforme (Um-)Verteilung von Einkommen und Vermögen. Die ersten, die das neu geschaffene Geld erhalten, können Güter zu noch unveränderten Preisen kaufen. Sie sind die Gewinner. Diejenigen, die die neue Geldmenge spät erhalten, können die Güter nur noch zu bereits erhöhten Preisen kaufen. Sie (und alle, die nichts von der neu geschaffenen Geldmenge erhalten) sind die Verlierer. Das Nachsehen haben üblicherweise vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Sie haben nur begrenzte Verschuldungsmöglichkeiten und sind damit nicht in der Lage, zu den Erstempfängern des per Kredit geschaffenen Staatsgeldes zu zählen. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Staatsgeld die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter vergrößert. Staatsgeld ist – um einen modernen Begriff zu verwenden – höchst unsoziales Geld.

3) Das Ausgeben von Staatsgeld verursacht Störungen im Wirtschafts- und Finanzsystem, es setzt die berühmt-berüchtigten Boom-und-Bust-Zyklen in Gang. Der Grund: Die Geldmengenvermehrung per Kreditvergabe verzerrt die Marktzinsen. Unternehmer werden zu Investitionen verlockt, die sich nur bei künstlich gedrückten Zinsen rechnen. Die Konjunktur zieht zunächst an („Boom“), es kommt zu Spekulationsblasen. Früher oder später verpufft jedoch die „Reichtumsillusion“, und es kommt zu einem Abschwung („Bust“).

4) Besonders problematisch ist, dass das Staatsgeld die Verschuldung der Volkswirtschaft in die Höhe treibt: Die Schulden steigen im Zeitablauf stärker an, als die Einkommen zunehmen. Immer mehr Schulden sind erforderlich, bereitgestellt zu immer niedrigeren Zinsen, um die Kreditpyramide vor dem Einsturz zu bewahren. Die aktuelle Niedrigzinspolitik der Zentralbanken ist alles andere als ein „Zufall“, sie ist vielmehr eine logische Folge des Staatsgeldes.