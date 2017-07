Unser Gehirn – eines der komplexesten Gebilde, das wir kennen – kann uns so manchen Streich spielen und uns zu falschen Entscheidungen verleiten, wenn wir nicht lernen, es richtig einzusetzen. Das hat der israelisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahnemann (*1934), zusammen mit seinem Mitstreiter Amos Tversky (1937 – 1996), in zahlreichen Experimenten eingehend erforscht.

Nach Kahnemann besitzt der Mensch zwei Systeme des Denkens. „System 1“ arbeitet schnell, intuitiv und emotional, um die Handlungssituation zu erfassen und uns die Handlungsempfehlung zu geben. Es funktioniert quasi automatisch mit relativ wenig Aufwand. Dazu einige Beispiele. Wir können in der Regel an der Stimmlage schnell erkennen, ob jemand zornig ist oder nicht.

Oder wenn die Frage lautet „Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich?“, ist die Antwort sogleich „Paris“. Oder: Was ist das Ergebnis von 2 + 2? Wir müssen nicht lange nachdenken, um die Antwort zu finden: 4. Oder: Es fällt uns nicht schwer zu verstehen, was gemeint ist, wenn jemand sagt: „Ich habe Hunger“. Allerdings stößt die Nützlichkeit, die das Denken in System 1 hat, auch rasch an Grenzen.