Doch die entscheidende Frage ist dabei: Wo liegt das „richtige“ Markt-KGV? Bei 10, 15 oder bei 20 oder 30? Und vor allem: Ist das KGV im Zeitablauf eine Konstante? Wie schwierig die Beantwortung dieser Fragen ist, wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass das KGV nicht unabhängig vom Zins ist. Befindet sich beispielsweise der Zins auf einem niedrigen Niveau – weil die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik den Zins herunterdrücken –, wird auch das KGV höher ausfallen (im Vergleich mit einer Situation, in der die Zinsen nicht künstlich gedrückt sind). Diesen Zusammenhang illustriert die nachstehende Grafik.

Sie zeigt für die Zeit Februar 1973 bis September 2017 das KGV für den US-Aktienmarkt sowie den 1-Jahreszins in Prozent. Zwei Dinge sind (durch die Methode des genauen Hinschauens) zu erkennen. Zum einen besteht zwischen den beiden Zeitserien ein negativer Zusammenhang: Steigende Zinsen gingen einher mit einem fallenden KGV, und umgekehrt. Zum anderen weisen beide Zeitreihen einen Trend auf: Das KGV ist trendmäßig gestiegen, der Zins trendmäßig gefallen. Wer darauf gesetzt hat, das Auf und Ab von KGV und Zins werde sich stets auf einen konstanten Mittelwert zurückbilden, wurde enttäuscht.

Diese wenigen Überlegungen mögen bereits deutlich gemacht haben, dass zwar das KGV eine für Investitionsentscheidungen grundsätzliche sinnvolle Sichtweise zum Ausdruck bringt: Der Kaufpreis der Aktien muss in einem ökonomisch angemessenen Verhältnis zum erwarteten Ertrag (in Form des Gewinns pro Aktie) stehen. Jedoch – und das sollte ebenfalls ersichtlich geworden sein – ist das praktische Verwenden des KGV alles andere als problemlos. Unkritisch verwendet, ist die Gefahr sogar recht groß, dass der Blick auf das KGV zu systematisch falschen Investitionsentscheidungen verleitet. Das kann vor allem in der langen Frist dem Anleger erhebliche (Opportunitäts-)Verluste bescheren.