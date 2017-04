Der Preis, der für zum Beispiel eine Aktie oder eine Anleihe an der Börse zu zahlen ist, lässt sich recht problemlos und quasi jederzeit in Erfahrung bringen: Er ist der Geldbetrag, für den eine Aktie oder eine Anleihe den Besitzer gewechselt hat. Der Börsenpreis entspricht jedoch nicht dem (inneren) Wert der gehandelten Papiere! Warum nicht, dass zeigt das folgende einfache Beispiel.

Der irische Schriftsteller Oscar Wilde (1854 – 1900) lässt in seinem Bühnenstück „Lady Windermere’s Fan“ einen der Darsteller, Lord Darlington, sagen, was ein Zyniker ist: Es ist ein Mann, der den Preis von allem kennt, nicht aber den Wert der Dinge. Eine überaus lehrreiche Erkenntnis – auch und gerade für alle, die investieren. Denn anders als der Zyniker muss der erfolgreiche Investor nicht nur den Preis, sondern vor allem auch den Wert genau kennen.

Die Google -Aktie notierte am 7. April 2017 bei 825 US-Dollar. Das bedeutet, dass zu diesem Preis an diesem Tag eine ganz bestimmte Anzahl von Google -Aktien den Besitzer gewechselt hat. Für diejenigen, die die Aktie gekauft haben, war die Google-Aktie mehr wert als 825 US-Dollar pro Aktie. Ansonsten hätten sie ja nicht ihre US-Dollar hergegeben um Tausch gegen Google-Aktien.

Was aber, so werden Sie fragen, ist denn der (innere) Wert der Aktie? Die Antwort lautet: Der Wert der Aktie bestimmt sich als Summe der abdiskontierten Zahlungen, die das Unternehmen künftig erzielen wird. Diese Betrachtungsweise geht auf den US-amerikanischen Ökonomen John Burr Williams (1900 – 1989) zurück, und ist heute allgemein akzeptiert, bei Theoretikern und Praktikern gleichermaßen.

Für diejenigen, die verkauft haben, verhielt es sich genau umgekehrt: Sie schätzten die 825 US-Dollar höher als die Google-Aktie. Ansonsten hätten sie nicht ihre Google-Aktien gegen US-Dollar eingetauscht. Man erkennt: Der Börsenkurs zeigt lediglich an, zu welchem Geldpreis die Papiere den Besitzer gewechselt haben, er zeigt jedoch nicht den Wert an, den die Tauschpartner der Aktie zugewiesen haben.

Welche Beziehung besteht nun zwischen dem Börsenkurs einer Aktie und ihrem Wert? In der Regel ist die Börse recht gut in der Lage, den Börsenpreis nahe an den Wert der Aktie zu bringen. Allerdings gibt es auch immer mal wieder Phasen, in denen der Börsenpreis der Aktie mitunter stark von ihrem Wert abweicht. Mit anderen Worten: Es ist keineswegs so, dass der Börsenpreis zu jedem Zeitpunkt dem Wert der Aktien entspricht.

Investitionserfolg in Abhängigkeit vom Kaufpreis Kaufpreis

pro Aktie Anzahl

der Aktien 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 30 Jahre Effektive

Rendite1) 100 100 25.937 41.772 67.275 174.494 9,5% 80 125 32.421 52.215 840.934 218.118 10,3% 50 200 51.875 83.545 134.550 348.988 11,8% 20 500 129.687 208.862 336.375 872.470 15,0% 125 80 20.750 33.418 53.820 139.595 8,8% 200 50 12.969 20.886 33.638 87.247 7,2% Wir nehmen an, 10.000 Euro werden in die Aktie eines Unternehmens investiert, das den Gewinn pro Aktie pro Jahr um 10 Prozent steigern kann. grün : billig; rot : teuer 1) Stetige Verzinsung über die Laufzeit von 30 Jahren.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise steigt in Phasen des „Überschwangs“ der Börsenkurs über den Wert der Aktie. In Phasen des Pessimismus fällt hingegen der Börsenkurs unter den Wert der Aktie. Manchmal werden neue Informationen auch fehl- oder überinterpretiert. Die Börsenkurse können beispielsweise aufgrund von Gewinnenttäuschen übermäßig absacken. Oder Sorgen vor politischen Risiken führen zu einem Ausverkauf an den Börsen, obwohl viele Unternehmen tatsächlich keinerlei Verschlechterung ihre Gewinnsituation zu befürchten haben.