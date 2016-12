Ob ein aktiv gemanagter Aktienfonds sein Geld wert ist oder nicht, müssen Anleger allein entscheiden. Die Aufsichtsbehörde BaFin verlangt von den Anbietern nur mehr Transparenz, versteckt die aber im allzu Kleingedruckten.

Die Finanzaufsicht BaFin hat erneut eine Produktuntersuchung beendet und das bedeutet für Anleger: Sie bekommen künftig noch mehr Lesestoff, wenn sie einen Fonds kaufen. Die wichtigsten Informationen könnten aber irgendwo in einem hundertseitigen Verkaufsprospekt verschwinden. Die Aufseher hatten 2015 begonnen, sich von rund 300 in Deutschland aufgelegten Fonds geringe Indexabweichungen erklären zu lassen. Diese Fonds wurden eigentlich als aktiv gemanagt verkauft und entsprechend hoch waren ihre Kosten. Die Untersuchung basierte auf Kriterien, die die europäische Wertpapieraufsicht ESMA entwickelte, um faulen Managern auf die Schliche zu kommen.

Nach außen vermitteln die häufig das Bild, dass sie sich unermüdlich durch Unternehmensberichte wühlen, bei Unternehmensbesuchen die dunkelsten Ecken ausleuchten und stets bemüht sind, die besten Aktien zu finden, um das Vermögen des Anlegers zu mehren. Es gab aber schon lange Vermutungen, dass viele teure Fonds nicht mehr sind, als verkappte Indexfonds, die stur einen Index nachbauen. Die Fondsmanager konnten sich also auf die faule Haut legen, so lange es den Anlegern nicht auffiel, dass sie gegenüber einem Index Jahr für Jahr zurückfielen, weil die Fondsmanager ihre hohen Kosten nicht durch gutes Management einspielen konnten. Denn es klaffen gewaltige Preisunterschiede zwischen einem Investmentfonds, bei dem ein Fondsmanager die Fäden zieht und die Verteilung der Anlegergelder auf Aktien aktiv steuert gegenüber einem Indexfonds, der nur die Aktien kauft, die etwa zum Deutschen Aktienindex Dax gehören. Ein aktiv gemanagter Aktienfonds kostet üblicherweise zwischen 1,5 und zwei Prozent pro Jahr und eventuell beim Kauf noch den Ausgabeaufschlag von üblichen fünf Prozent. Einen Indexfonds auf den Dax und den MDax gibt es schon für 0,15 Prozent pro Jahr. Beim Kauf zahlt der Anleger auch meist nur die Handelsgebühren für Aktien, die sich maximal bei 0,5 Prozent der angelegten Summe bewegen. Wer einen Fonds mit aktiven Gebühren aber passivem Management verkauft, besäße eine Geldmaschine.

Doch offenbar ist die deutsche Fondsszene nicht so raffgierig, wie erwartet. Die BaFin hat bei ihrer Untersuchung von Aktienfonds nach eigenen Angaben keine Fälle festgestellt, in denen ein als aktiv deklarierter und entsprechend vergüteter Fonds ausschließlich einen Index nachbildete. Allerdings wurden nach der Analyse von Kennzahlen wie "Tracking Error" und teilweise "Active Share" manche Fonds entdeckt, die sehr nah an einem Index gemanagt wurden. Dazu konnten die Anbieter Stellung nehmen. Die Begründungen haben die Aufseher offenbar überzeugt, denn als wirklich auffällig nennt sie nur noch wenige Einzelfälle, bei denen allerdings die Verwaltungsvergütung geringer gewesen sein sollen, als bei aktiven Fonds üblich. Zudem würden diese Fonds bereits nicht mehr an Anleger verkauft. BaFin drängt auf Transparenz - aber wo? Künftig will die BaFin alle Anbieter zu mehr Transparenz zwingen. Anleger könnten dann ab Mitte 2017 in den Verkaufsprospekten der Fonds genauere Angaben zum Referenzindex finden sowie einen Chart, der darstellt, wie sich der Fondskurs im Vergleich zum Index entwickelt hat. Die BaFin glaubt, dass sich der Anleger dadurch ein besseres Bild von der Aktivität des Fondsmanagers machen könne.

Ranking: Die besten Investmentfonds Die besten aus 543 internationalen Aktienfonds (maximal 2172 Punkte) Fonds (ISIN) Volumen in Mio. Euro Wertentwicklung in % Risiko in % Gesamt-

pkt. *5 Volatilität *3 Max. Verlust *4 lfd. Jahr 3 Jahre p.a. *2 ValueInvest Lux Global (LU0135991064) 907 5,1 15,8 10,6 –7,7 2031 Nordea 1 Global Stable Equity (LU0097890064) 2294 5,9 16,2 11,0 –10,1 2004 Hellerich WM Sachwertaktien (LU0324420727) 58 4,3 13,8 10,2 –8,3 1992 Lemanik Uni-Global Equities World (LU0337270119) 951 4,0 14,7 10,2 –8,8 1989 Robeco Global Conservative Equities (LU0705782398) 501 3,8 14,1 9,7 –8,0 1988 Pictet-Quality Global Equities P (LU0845339638) 846 5,6 13,8 11,0 –10,1 1964 Deka-Globale Aktien LowRisk CF (LU0851806900) 476 3,4 14,6 10,3 –8,7 1960 BNY Mellon Global Equity Income (IE00B3QL5Y68) 677 5,7 13,2 11,1 –9,6 1956 Ossiam World Minimum Variance ETF (LU0799656342) 39 3,8 15,3 10,4 –10,2 1954 DWS Top Dividende LD (DE0009848119) 17550 4,0 12,8 10,2 –9,5 1925 Zum Vergleich: Aktienindex MSCI Welt () 3,5 13,4 12,2 –12,3 (Fonds ab 20 Millionen Euro Volumen, die mindestens drei Jahre alt sind und aktuell Privatanlegern zum Kauf offenstehen) *2 Mittelwert pro Jahr;

Die besten aus 568 Europa-Aktienfonds (maximal 2272 Punkte) Fonds (ISIN) Volumen in Mio. Euro Wertentwicklung in % Risiko in % Gesamt-

pkt. *5 Volatilität *3 Max. Verlust *4 lfd. Jahr 3 Jahre p.a. *2 Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337) 88 2,6 12,3 10,6 –8,6 1643 Fortezza Finanz Aktienwerk Axxion (LU0905832985) 33 8,3 17,4 12,3 –11,1 1621 MFS Meridian European Value (LU0125951151) 6011 2,3 11,5 11,5 –8,7 1600 Oddo Avenir Euro (FR0000990095) 256 1,3 10,8 11,2 –9,2 1584 Oddo Avenir Europe (FR0000974149) 1950 1,2 11,2 11,8 –9,0 1567 Baring Europe Select Trust (GB0000796242) 2020 1,1 13,9 12,5 –8,5 1552 Kempen European Small Cap (LU0427931596) 287 3,5 13,1 12,8 –9,0 1538 Chom Capital Active Return Equities (DE000A1JUU46) 67 0,9 12,0 12,4 –10,8 1530 Threadneedle European Smaller Companies (GB0002771383) 1866 –0,9 12,7 12,1 –7,7 1527 EI Sturdza Strategic Europe Value (IE00B5VJPM77) 1065 –2,2 13,7 11,5 –8,3 1526 Zum Vergleich: Aktienindex MSCI Europe –1,9 6,6 13,6 –14,8 Zum Vergleich: Aktienindex Euro Stoxx 50 –5,7 4,0 15,3 –15,7 (Fonds ab 20 Millionen Euro Volumen, die mindestens drei Jahre alt sind und aktuell Privatanlegern zum Kauf offenstehen) *2 Mittelwert pro Jahr;

Die besten aus 615 internationalen Mischfonds (maximal 2460 Punkte) Fonds (ISIN) Volumen in Mio. Euro Wertentwicklung in % Risiko in % Gesamt-

pkt. *5 Volatilität *3 Max. Verlust *4 lfd. Jahr 3 Jahre p.a. *2 Siemens Balanced (DE000A0KEXM6) 60 5,5 8,3 5,2 –4,6 2211 WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1) 207 4,1 10,8 6,2 –4,9 2193 AF Value Invest UI (DE000A0MKQ32) 92 2,2 8,9 6,7 –4,4 2010 Pictet-Multi Asset Global Opp. (LU0941349192) 3036 2,7 5,4 3,9 –4,7 2003 Ganador Spirit Invest (LU0326961637) 106 2,5 5,4 4,6 –4,3 1979 3 Banken Strategie Dynamik (AT0000784863) 28 2,4 5,9 5,0 –5,0 1975 Adelca Invest GVI Multi Asset (LU0328115661) 43 9,7 9,9 7,6 –8,1 1973 Fimax Vermögenverwaltungsfonds (DE000A0M49S4) 40 5,0 4,9 5,2 –5,4 1970 DJE Zins & Dividende (LU0553164731) 313 1,8 8,9 6,7 –4,9 1967 Pioneer Discount Balanced (DE0007012700) 207 2,8 4,6 3,9 –3,4 1963 Zum Vergleich: Indexmix Global Flexible 6,0 11,1 8,1 –7,7 (Fonds ab 20 Millionen Euro Volumen, die mindestens drei Jahre alt sind und aktuell Privatanlegern zum Kauf offenstehen; Lipper-Mischfonds-Kategorien ausgewogen, flexibel, dynamisch mit höheren Aktienanteilen) *2 Mittelwert pro Jahr;

Die besten aus 92 europäischen Mischfonds (maximal 368 Punkte) Fonds (ISIN) Volumen in Mio. Euro Wertentwicklung in % Risiko in % Gesamt-

pkt. *5 Volatilität *3 Max. Verlust *4 lfd. Jahr 3 Jahre p.a. *2 Invesco Pan European High Income (LU0243957239) 6758 3,3 5,8 6,1 –6,3 311 Oppenheim DA (DE0008486325) 115 0,7 5,6 4,9 –4,4 306 Aurora Multistrategy (LU0382148293) 28 4,6 6,4 6,9 –7,4 301 Generali Vermögensstrategie Defensiv (LU0513857994) 30 2,4 3,5 4,5 –6,5 281 Assenagon Vermögensbildung Accretion (LU0366623014) 42 0,1 4,9 6,4 –5,6 278 HWG-Fonds (DE0008491432) 29 3,9 7,4 8,3 –8,8 274 Franklin Global Multi-Asset Income (LU0909060385) 150 2,6 6,5 7,0 –9,4 270 Walser VV Strategie Balance (LU0327378542) 129 0,5 5,3 6,4 –7,7 270 Echiquier Arty (FR0010611293) 1049 2,0 3,7 6,2 –7,0 267 Allianz Flexi Euro Balance (DE0009789867) 195 0,2 7,2 8,5 –7,9 248 Deutsche Aktien Total Return I (LU0216092006) 308 1,7 9,4 9,0 –9,7 244 Condor Balance Universal (LU0112268841) 33 –1,3 7,3 8,5 –7,4 238 Zum Vergleich: Indexmix Europa Balanced 2,1 7,2 8,2 –7,5 (Fonds ab 20 Millionen Euro Volumen, die mindestens drei Jahre alt sind und aktuell Privatanlegern zum Kauf offenstehen; Lipper-Mischfonds-Kategorien ausgewogen, flexibel, dynamisch mit höheren Aktienanteilen) *2 Mittelwert pro Jahr;

Die Angaben gehören selbstverständlich aber nicht nur in diese hundertseitigen Ungetüme aus juristisch einwandfreien, aber schwer les- und verstehbaren Sätzen, sondern auch in die wesentlichen Anlegerinformationen. Sie sollen dem Anleger auf zwei Din-A-4-Seiten ein realistisches Bild von den Chancen und Risiken einer Fondsanlage bieten. Doch ob diese für manchen Fonds dann doch entlarvenden Angaben tatsächlich in die komprimierte Darstellung eingehen, davon ist bei der BaFin-Stellungnahme bislang nicht die Rede. Aber es wäre ein Skandal, wenn die Fondsanbieter diese Angaben im Verkaufsprospekt verstecken dürften.