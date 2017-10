Frankfurt/New YorkAnleger setzen auf hohe Verkaufszahlen des neuen iPhones von Apple. Die Aktien schnellten am Montag um 3,1 Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 168,07 Dollar. Schon am Freitag hatten Apple über 3,6 Prozent gewonnen, nachdem eine Sprecherin des Technologiekonzerns Reuters gesagt hatte, dass die Vorbestellungen für das iPhone X „durch die Decke“ gingen.

Das Analysehaus GBH Insights hob seine Prognose für die Vorbestellungen um zehn Millionen Stück auf 50 Millionen an. „Zu dem für Freitag (3. November) vorgesehenen offiziellen Start der iPhone-X-Verkäufe in den Apple-Geschäften rechnen wir mit einer sehr hohen weltweiten Nachfrage bei einem nur begrenzt zur Verfügung stehenden Angebot“, so Analyst Daniel Ives.