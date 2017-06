DublinDie irische Ex-Krisenbank Allied Irish Banks (AIB) ist an die Börse zurückgekehrt. Irland verkaufte am Freitag für drei Milliarden Euro ein Aktienpaket von 25 Prozent am Markt. Damit hat das Land in etwa die Hälfte der 21 Milliarden Euro wieder rausbekommen, die es für die Rettung des Instituts ausgegeben hatte. AIB ist der drittgrößte Bankbörsengang in Europa seit der weltweiten Finanzkrise 2008 und die größte Emission in London seit sechs Jahren.

Erster Handelstag für die neuen Aktien an den Börsen in Dublin und London ist Dienstag. Im inoffiziellen Handel legten die Papiere am Freitag bereits sieben Prozent auf 4,71 Euro zu. Ausgegeben wurden die Anteilsscheine für 4,40 Euro und damit in der Mitte der Preisspanne von 3,90 bis 4,90 Euro.