Die japanischen Börsen haben an ihrem ersten Handelstag im neuen Jahr deutlich zugelegt. Für gute Stimmung sorgten jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten. Zudem stützte ein schwächerer Yen die Exportwerte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging am Mittwoch mit einem Plus von 2,5 Prozent bei 19.594 Punkten aus dem Handel, nachdem die japanischen Märkte in den vergangenen Tagen feiertagsbedingt geschlossen waren. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan tendierte dagegen kaum verändert.

Für Kauflaune in Tokio sorgten vor allem Industriedaten der größten asiatischen Volkswirtschaften. Japans Industrie wuchs einer Umfrage zufolge im Dezember so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. Auch in China weiteten die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes ihre Geschäfte im vergangenen Monat aus, wie bereits am Dienstag aus dem Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hervorging.