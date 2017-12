 Aufsichtsratschef der Deutschen Börse bereitet Rückzug vor

Der Aufsichtsratschef der Deutschen Börse, Joachim Faber, erwägt einem Medienbericht zufolge, sich nach einer Übergangsphase als Chefkontrolleur zurückzuziehen. Faber habe bei Treffen mit Investoren in London über die Option gesprochen, zunächst noch an der Spitze des Aufsichtsrats zu bleiben – sich dann aber vorzeitig zurückzuziehen, möglicherweise 2019, berichtet das "Handelsblatt" am Mittwochabend unter Berufung auf Finanzkreise. Im Übergangsjahr 2018 könnte somit innerhalb des Gremiums ein Nachfolger aufgebaut werden. In der Regel werden Aufsichtsräte bei der Deutschen Börse für drei Jahre gewählt.