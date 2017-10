FrankfurtAnalysten der Deutschen Bank raten nach den jüngsten Kursverlusten zum Einstieg in spanische Aktien. Durch das Angebot der Regionalregierung in Katalonien, Verhandlungen zu führen und nicht unmittelbar die Unabhängigkeit auszurufen, sei das Risiko eines Auseinanderbrechens von Spanien gesunken, erklärten die Experten in einem Kurzkommentar. „Wir glauben daher, dass sich der spanische Aktienmarkt in den kommenden Monaten im Vergleich zu anderen europäischen Börsen besser entwickeln wird.“

Der Leitindex der Madrider Börse ist seit dem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober um rund ein Prozent gefallen, seit seinem Hoch im Mai verlor er acht Prozent. Am Donnerstag notierte er mit 10.276 Punkten kaum verändert.