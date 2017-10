Der Bitcoin knüpft an den Kursrekord der vergangenen Woche an. Den Grund für das Hoch sehen Experten in einem geplanten Software-Update. Damit sollen bald sekündlich Millionen von Transaktionen durchgeführt werden.

FrankfurtAller Kritik zum Trotz bleibt Bitcoin gefragt. Die Krypto-Währung kostete an der Börse BitStamp am Montag 6134 Dollar und blieb damit in Reichweite des Rekordhochs von 6316,85 Dollar vom späten Freitagabend. „Der Startschuss für eine Jahresendrally ist damit gefallen”, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. „Kritik und scharfe Töne gegen Bitcoin von obersten Regierungsetagen werden weiterhin gekonnt ignoriert.” Anzeige In den vergangenen Wochen hatten hochrangige Bank-Manager Internet-Währungen wie Bitcoin kritisiert. Parallel dazu verschärfte die chinesische Regierung ihre Gangart, um die Spekulationen mit Bitcoin & Co. einzudämmen. Ein Grund für die aktuelle Rally sei das geplante Software-Update „Segwit2x” für Bitcoin, sagte DailyFX-Experte Emden weiter. „Bei einer erfolgreichen Implementierung könnten ad hoc Millionen von Transaktionen durchgeführt werden.” Bislang seien es sieben pro Sekunde. Die geringe Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Bezahl-Vorgängen galt bislang als eines der größten Hindernisse für die Verbreitung von Internet-Währungen als Zahlungsmittel.