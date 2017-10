LondonDer auf Bitcoin-fokussierte Hedgefonds Bitspread kommt nach Bloomberg-Informationen in diesem Jahr bis Ende September auf einen Ertrag von 80 Prozent. Angetrieben wurde das Geschäft durch das Market-Making, also das Stellen von An- und Verkaufskursen, an den Börsen in Japan und Südkorea. Seitdem die Nutzung von Bitcoins dort legalisiert wurde, ist das Interesse an digitalen Währungen stark gestiegen. Dieser Schub an Interesse hat zu höheren Erträgen für den Hedgefonds geführt, der fortlaufend Bitcoins an den Börsen kauft und verkauft, ohne dabei selbst eine Position in der digitalen Währung einzugehen.

„Es geht nicht nur um verschiedene Börsen, sondern auch den Handel innerhalb einer Börse“, sagt Bitspread-CEO Cedric Jeanson. „Wir können von einer kaufen und zurück an dieselbe verkaufen.“ Im vergangenen Jahr lag der Ertrag von Bitspread bei 33 Prozent, im Jahr 2015 lag der bei 19 Prozent und im Zeitraum Juni bis Dezember 2014 waren es elf Prozent.